Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki 5'inci durağı olan Bursa Kültür Yolu Festivali’nin 8'inci gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali, hafta sonu dopdolu etkinliklerle Bursalıları sanat ve eğlenceyle buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu IVERIA, “Gürcistan Kartalları” gösterisiyle izleyicilere nefes kesen bir performans sundu.

Aynı mekânda Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı, geniş repertuvarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.

SÖYLEŞİ VE SERGİLERLE ZENGİN PROGRAM

Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda Serhat Yabancı ve Orhan Karaağaç’ın “Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz” söyleşisi, Abdullah Beyhan’ın güçlü yorumlarıyla renklendi. Şehrin dört bir yanındaki atölyeler yoğun ilgi gördü.

Unesco Derneği ve Nakşı Ebru Sanat Atölyesi’nde düzenlenen ebru çalışmalarında katılımcılar desenler oluştururken, Sanati Filografi’deki “Filografi Atölyesi” geleneksel el sanatlarını tanıttı. Hüsnü Züber Gençlik Merkezi’nde “Sanatımda Miras Var”, Uluumay Vakfı’nda “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Başlıklar” ve Bursa Arkeoloji Müzesi’nde “Metalden Seramiğe Dönüş Hikayesi Sikke Sergisi” ziyaretçileri ağırladı.

ÇOCUK KÖYÜ’NDE EĞLENCE

Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki “Çocuk Köyü”, festivalin sekizinci gününde miniklere renkli anlar yaşattı. “Hilal Koçyiğit ile Dede Korkut Hikayeleri”, “Adnan Abi ile Cesaretimiz Ayakta” ve “Lemi Abi ve Zuzi Çocuk Şarkıları Konseri” ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Korupark AVM’deki “Sen de Söyle” yarışmasında finale kalan Elif Verda Okur ve Güntay Erkılıç, Sefo konseri öncesi Fatih Sultan Mehmet Hastane Alanı’nda sahne aldı. Ayten Alpman’ın “Ben Böyleyim” şarkısını seslendiren Okur, yüzde 63 oyla birinci seçildi. Okur, “Çok mutluyum, beklemiyordum. Gururluyum” dedi.

Ayrıca, “Sen de Çal” projesi kapsamında gençler piyanolarda yeteneklerini sergilerken, Cumhuriyet Meydanı, Zafer Plaza ve Bursa Kent Meydanı’ndaki “Sokak Sahne”lerde genç müzisyenler performans sundu.

Zafer Plaza’daki “Karaoke Kabini” de müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Parkı’nda kurulan “Artmeydan”da ressamlar, eserlerini halkla iç içe resmetti. Bursa Kültür Yolu Festivali, sanat, müzik ve kültürel etkinliklerle Bursalılara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.