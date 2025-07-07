T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapan Bursa’da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Festival süresince şehrin otel ve restoranlarında doluluk oranı arttı, yerli esnaf yaşanan ekonomik canlılıktan memnun kaldı. BURSA (İGFA) - 28 Haziran’da başlayan, 6 Temmuz’da sona eren Bursa Kültür Yolu Festivali’nde; konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomiye, arkeolojiden atölyelere kadar yüzlerce etkinlik düzenlendi. Etkinliklere Bursalıların yanı sıra çevre illerden de yoğun bir katılım oldu.

Festival süresince otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl ikinci kez Bursa’da düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Bursa Kültür Yolu Festivali’nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, birbirinden ünlü şefler Bursa’da belirlenen 12 “Lezzet Noktası”nda yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Bursa’da unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.