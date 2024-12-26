Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER), lösemi tedavisi gören çocuklar için anlamlı bir yeni yıl partisi organize etti.BURSA (İGFA )- Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER)'in Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde gerçekleşen etkinliğinde çocuklar, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Partinin hediye sponsoru olan Yeşim Grup, çalışanlarının gönüllü olarak başlattığı "Dilek Ağacı" projesi ile çocukların yeni yıl dileklerini gerçekleştirdi.

Proje kapsamında hastanede tedavi gören çocukların hayalini kurduğu oyuncaklar temin edilerek mutluluklarına mutluluk katıldı.

NİLÜFER LİONS’TAN TAM DESTEK

Etkinliğe, Nilüfer Lions’ta ikram desteğisağlayarak katkıda bulundu. Çocuklar, patlamış mısır eşliğinde yüz boyama aktiviteleriyle eğlenirken, müzik ve dans dolu bir gün geçirdi.

Uzay Pastanesi tarafından özel olarak üretilen yeni yıl pastasını kesen minikler öncelikle sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundular.

Bu arada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan "Renkli Gülücükler Topluluğu", çocuklarla birebir ilgilenerek etkinlik boyunca onların yüzlerini güldürdü.

BURSA LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının lösemi tedavisi gören çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmak olduğunu belirterek, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Yeşim Grup, Nilüfer Lions, Uzay Pastanesi ve Renkli Gülücükler Topluluğu’na sonsuz teşekkür ediyoruz ,bir de en büyük teşekkürümde her zaman yanımızda olan gönüllülerimize... Bir günlüğüne de olsa hastalıklarını unutan çocuklar, yeni yıla umut ve neşeyle 'merhaba' dedi. BURSA LÖDER olarak lösemili çocuklar ve aileleri için moral destek organizasyonlarını yeni yılda da sürdüreceğiz" diye konuştu.