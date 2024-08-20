Son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen Bursa’nın en büyük lunaparkı, parkın güvenlik önlemlerini sorgulatırken vatandaşları da endişeye sevk ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde yer alan lunapark, son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme geldi. Eğlence için gelen ziyaretçilerin yaşadıkları kazalar, parkın güvenlik önlemlerini sorgulatmaya başladı.

ART ARDA KAZALAR YAŞANDI

İlk olay, Kültürpark içerisindeki dev salıncak aletinin zincirlerinin birbirine dolanması sonucu meydana geldi. Bu kaza sırasında 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak bu olay, parkta meydana gelen kazaların sadece başlangıcıydı.

Ertesi gün, aynı dev salıncakta bir başka tehlike daha yaşandı. Salıncak havada hızla dönerken, zincirlere bağlı koltuklar çevredeki ağaç dallarına çarptı. Bu kazada şans eseri kimse yaralanmadı ancak yaşanan panik anları, ziyaretçilerin hafızalarına kazındı.

Son olarak, parkta yer alan bir oyun aleti daha arızalandı ve bu kez vatandaşlar havada asılı kaldı. Yaklaşık 10 dakika boyunca askıda kalan ziyaretçiler, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

GÜVENLİK STANDARTLARI YETERSİZ Mİ?

Mekanik eğlence aletleri üzerine çalışmalar yapan Makine Mühendisi Serdar Tokgöz, Herkes Duysun’a yaptığı değerlendirmede bu tür olayların parklarda düzenli bakımların yeterince yapılmaması veya denetimlerde ihmallerin olması sebebiyle yaşandığını söyledi. Tokgöz, "Bu tür mekanik aletlerin bakımları, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak sıkı denetimlerden geçmelidir. Arıza ve kazaların sıklıkla yaşanması, bu denetimlerdeki eksikliklere işaret eder. Oyun aletlerinin her gün kullanıma açılmadan önce kapsamlı kontrollerden geçirilmesi gerekir. Bu tür ihmaller, küçük kazalarla sınırlı kalmaz, ciddi can kayıplarına yol açabilir." dedi.