Bursa'da "Yıldırım’ın Huzurunda Ben de Varım" projesi kapsamında mektup yazma yarışması düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelikleri doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen “Yıldırım’ın Huzurunda Ben de Varım Projesi” kapsamında Mektup Yazma Yarışması tanıtım etkinliği Yıldırım Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, Prof. Dr. Mustafa Kara ile projeye dahil olan okullardan yönetici, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, geçmişin gücünden faydalanarak güçlü bir toplum inşa etmenin önemine değindi.

Alireisoğlu, “Mustafa Kara Hocamızın 40 yıldır devam ettirilen geleneğini öğrencilerimize bir mektup yarışması şeklinde Nurettin Topçu okumalarıyla sürdürmek istiyoruz. Öğrencilerimizle güçlü bir gelecek kurmak, yıllarca devam edecek bir gelenek oluşturmak istiyoruz. Hep birlikte topluma güçlü insanları kazandıracağız” diyerek, öğrencilerin tarihî ve kültürel değerlerle bağlantı kurarak kendi hikayelerini yaratmalarının önemini belirtti. Öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerimizin geçmişten gelen bu güçleri, varoşlarında daha da pekiştirerek, gelecekte toplumlarına faydalı, güçlü temellere sahip bireyler olmalarının sağlanacağına dikkat çekti.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, geçmişten aldıkları ilhamla gençlerin geleceği inşa etmeleri gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, Yıldırım Beyazıt Türbesi’nin ziyaretinin ardından Merkez Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nun Kur’an Okuma Bölge Birincisi öğrencisinin Kur’an tilavetiyle devam etti. Program, Prof. Dr. Mustafa Kara'nın Nurettin Topçu’ya ait olan “Yıldırım’ın Huzurunda” adlı hikâyeyi okumasıyla sona erdi.