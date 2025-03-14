Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Hastane Sınıfı Öğrencilerinin Kahramanları” programıyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen “Yarınlara Işık Ol Projesi” kapsamında, Bursa Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda “Hastane Sınıfı Öğrencilerinin Kahramanları” adlı özel bir program gerçekleştirildi.

Programa, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal, sağlık çalışanları, hastane sınıfı öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaparak, hastane sınıflarının çocukların eğitimine sağladığı katkılara dikkat çektiler. Dr. Ahmet Alireisoğlu, uzun süre tedavi gören çocukların eğitimlerinin aksatılmaması adına hastane sınıflarının önemine vurgu yaparak "Hasta da olsa çocuklarımızın eğitimlerini aksatmamak bizim için çok önemli. Bu anlamda projeye destek veren tüm sağlık çalışanlarına ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Programda, hastane sınıfı öğrencilerinin, kendilerini iyileştiren sağlık çalışanlarına yönelik hazırladıkları görsel sanat ve müzik eserleri sergilendi.

Osmangazi Nursel Çağlar Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar ve Müzik Öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin resimleri ve müzik dinletisi büyük beğeni toplarken, hastane sınıfı öğrencilerinin sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunduğu mektuplar okundu.