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Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mudanya ve Karacabey müdürlükleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tirilye Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Deniz Polisi'nin ortak operasyonu ile yasak alanda kum şırlanı denetimi yaptı. İki kişiye idari para cezasının uygulandığı operasyonda ele geçirilen bin kilogram kum şırlanı yeniden denize bırakıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Eğerce ve Mesudiye mahallelerinde yapılan denetimde yasak olmasına rağmen denizden el direci yardımı ile kum şırlanı çıkarıldığı tespit edildi.

Yasak avcılık yapan 2 kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ayrı ayrı 5 bin 628 TL olmak üzere toplamda 11 bin 256 TL idari para cezası uygulandı.

Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenilen bin kilogram kum şırlanı ile piyasa değeri 21 bin TL olan 7 adet el direci ve toplam piyasa değeri 50 bin TL olan 10 adet dalış takımı ele geçirildi. Denetimde ele geçirilen el direcleri ve dalış takımları imhası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınırken, denizden çıkartılan kum şırlanları ise canlı olarak yeniden denize bırakıldı.