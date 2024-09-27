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Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Sabah saatlerinde Bursa-Mudanya yolunda gerçekleşen trafik kazası sonucu olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. BURSA (İGFA) - Bursa-Mudanya yolunda sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu.

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