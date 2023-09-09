Yapımı devam eden ve Bursa için büyük öneme sahip Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem çalışmalarıyla ilgili, yüklenici firmanın şantiyesinde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi BURSA (İGFA) - Toplantı ve inceleme gezisinin ardından kısa bir açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Emek – Bursa Şehir Hastanesi arasında yapımı devam eden raylı sistem çalışmaları nedeniyle kapalı olan Bursa-Mudanya yolu Geçit etabında trafik akışının, Pazartesi gününden itibaren çift yönlü olarak başlayacağını söyledi.

Ulaşım yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yavuz Yavuz ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve müteahhit firma proje müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, Emek-Şehir Hastanesi arasında yapımı devam eden raylı sistem çalışmaları ve Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattında yürütülen çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Her iki projenin de etap etap değerlendirildiği yaklaşık bir saat süren toplantının ardından heyet, Geçit’teki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme gezisinin ardından toplantı ve yol yapım çalışmalarına ilişkin kısa bir değerlendirme yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Bursamız için büyük öneme sahip iki ulaşım projemizle ilgili, bu gün geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürümüz ve müteahhit firmaların ilgili müdürleri ile gerçekleştirdiğimiz toplantı, son derece verimli geçti. Devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Geçitte alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı ve yol yapım çalışmaları da büyük bir hızla sürüyor. İnşallah, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü olan Pazartesi sabahından itibaren, çift şerit olarak ulaşıma açılmış olacak” ifadelerini kullandı.