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Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İhbar sonrası olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevler, Bursa-Mudanya karayolundan da görülürken, çevre sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde H.K.'ya ait bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Göynüklü'deki yangın geç saatlerde zeytinlik alanda bulunan H.K.’ya ait bağ evinde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı.

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