Bursa'da Mudanya Belediyesi, geleceğin dili olarak adlandırılan Robotik Kodlama Atölyeleri ile çocukları geleceğe hazırlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocukların gelişimine katkı sağlaması hedefiyle yarıyıl tatilinde hayata geçirdiği “Robotik Kodlama Atölyesi” büyük ilgi gördü.

Orhan Kemal Kütüphanesi’nde gerçekleşen ve 9-16 yaş arası çocukların ücretsiz olarak katıldığı atölyede üç boyutlu tasarım, kodlama, elektronik ve robotik platform eğitimleri temel düzeyde verilirken, atölyede robotik sistemler ve kodlama dilini öğrenen çocuklar, takım çalışması ile becerilerini de geliştirme fırsatı yakaladı.

Çağdaş Türkiye'nin aydınlık yarınları çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, teknolojinin bu denli gelişmiş olduğu bir dönemde fırsat eşitliği sağlayabilmek adına bu atölyeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.