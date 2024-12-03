Bursa'nın Mudanya ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıyı 3,6 büyüklüğünde kaydetti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar paniğe neden oldu.BURSA (İGFA) - AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü Bursa Mudanya'da deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Saat 14.13'te kaydedilen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Birçok kullanıcı depremi hisseder hissetmez sosyal medya hesabından yaşadıkları korkuyu aktardı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1863906142553809121

Öte yandan Kandilli Rasathanesi Marmara'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.Merkez üssü Mudanya Yalıçiftlik olarak belirlenen depremin derinliğinin 12,7 olarak belirtildi.

Kaynak: igf