Türkiye’nin karasularındaki hakimiyetini 99 yıl önce ilan eden Kabotaj Kanunu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde törenlerle kutlanırken, yağlı direk ve yüzme yarışları renk kattı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin karasularındaki egemenliğini 1926’da ilan eden Kabotaj Kanunu’nun 99. yıldönümü, Mudanya’da kutlandı.

Törenler, Mudanya Liman Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı, Kaymakamlık Makamı önünde devam etti.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Deniz şehitleri anısına çelenk bırakılmasının ardından yarışmalar düzenlendi. Yağlı direk yarışmasında Onur Çiftçi Türk Bayrağı’nı kazanan isim olurken, 200 metrelik yüzme yarışında Latife İdil Özkol birinci, Fırat Başarır ikinci, Ömer Kalay ise üçüncü oldu.

Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Daha sonra Mudanya Liman Başkanlığı önünde vatandaşlara lokma ikram edildi. BUDO İskelesi’nden ücretsiz tekne turu düzenlendi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de, 1 Temmuz dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türk donanması, mavi vatanı ve dünya denizlerini başarıyla koruyor; Türk denizcisi bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıracak” ifadelerini kullandı.