Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışmalarda 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve 40 personelle müdahale edildiği ve yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar görüdüğü öğrenildi.

Bölge Müdürlüğü'nün erken müdahalesi ile yerleşim yerlerine ve ağıllara ulaşmadan kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü

19 Temmuz'a dikkat! Marmara için 'sıcaklık' uyarısı!

19 Temmuz'a dikkat! Marmara için 'sıcaklık' uyarısı!

Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsalında Çepni ile İpekyayla mahalleler arasındaki makilik alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ve ağıllara sıçramadan ekiplerin koordineli çalışmalarıyla bir saatte kontrol altına alındı. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsalındaki Çepni ile İpekyayla mahalleleri arasında makilik alanda yangın çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.