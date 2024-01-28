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Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin yıldönümü dolayısıyla Bursa'nın Mudanya ilçesinde her yıl Ocak ayının son haftasında düzenlenen denize kırmızı karanfil bırakma etkinliği bu yıl da mübadil derneklerin ortak katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitirenler için Mudanya Mütareke sahilinde Mudanya Belediyesi'nin koordinesinde düzenlenen programda mübadil dernekler denize karanfil bıraktı. Programa CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, meclis üyeleri, belediye başkan aday adayları ile STK’ların temsilcileri ve mübadil üyeler katıldı.

Programda mübadil kuruluşların 101. yıl dolayısıyla ortak bildirisi okundu. Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan Türk-Yunan Mübadele Sözleşmesi'nin iki ülke arasında barışın temelini attığını ve ancak yaklaşık 2 milyon insanı vatanlarından kopardığına dikkati çekilen bildiride, Lozan'da imzalanan Mübadele Sözleşmesi'nin 101. yılı, mübadillerin anavatana dönüşünün ise 100. yılı olduğuna vurgu yapılarak, "Bu tarihi günü hatırlamak, hatırlatmak; anmak ve anlamak istiyoruz. Mübadele, sadece Türkler ve Yunanlılar için değil, hiç kuşkusuz tüm insanlık için önemli dersler içermektedir" denildi.

Göçlerin en önemli nedeninin savaşlar olduğunun anımsatıldığı bildiride, tüm politikacılar "Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir" felsefesini benimsemeye, dünya halklarını da "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarını özümsemeye davet edildi.

Denize karanfil etkinliği sonrasında mübadil kuruşlar, katılımcı protokol ile birlikte Mübadele Anı ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek, anı evindeki objeler ve sergilenenler hakkında Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker'den bilgiler aldı.