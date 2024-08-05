Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ilçede kurulan pazar yerlerine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı. İlçede kurulan pazarların tek muhatabı Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu.BURSA (İGFA) - Mudanya'daki pazaryerlerinin işletme hakkı yerel belediye tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na hazırlanan iş birliği protokolü ile devredildi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye tarihinde ilk defa imzalanan protokolle vatandaşların memnuniyetini artırarak sağlıklı ve güvenilir ürün satışının sağlanmasını hedeflediklerini söyledi. Dalgıç, imzalanan protokolün Mudanya'ya ve esnaflara hayırlı olmasını diledi.

TOPLANAN İŞGALİYELER BELEDİYE HESABINA YATIRILACAK

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdülazizoğlu, ilçe halkına daha düzenli hizmet alabileceği bir alışveriş ortamı oluşturmak için yerel yönetim ve bakanlıktan aldıkları yetkileri kullanacaklarını söyledi. Bu sayede hem vatandaş, hem belediye olarak çeşitli odalar yerine pazarlarda tek muhatabın Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası olacağını belirten Başkan Abdulazizoğlu, böylelikle sorunlara hızlı ve etkin çözümler sunacaklarını kaydetti.

Toplanan işgaliyelerin protokol maddeleri çerçevesinde Esnaf Odası tarafından Mudanya Belediyesi'nin hesabına yatırılacağını ifade eden Başkan Abdulazizoğlu, "Pazarcı esnafımızda Odamıza karşı sorumlu olacaktır. Bu protokol Mudanyalı vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olsun" dedi.

İmzalanan protokole Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici'nin yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Yıldız da hazır bulundu. Oda Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, protokol sonrası Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'a gösterdiği hassasiyetten ötürü özel hatıra tabak ile teşekkür etti.