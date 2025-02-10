Bursa'da Türk Kızılay Mudanya Şubesi'nin yeniden yapılanması ardından gerçekleştirdiği ilk olağan genel kurulunda Mustafa Bayrak güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Mudanya Şube Başkanı Mustafa Bayrak, ilk olağan genel kurulda güven tazeledi.

Şube binasında gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığı aynı zamanda Mudanya Belediye Meclis Üyesi olan dernek üyesi Kaan Akbulut yaptı.

Gündemde faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibrasından sonra gerçekleşen tek listeli seçimde Mustafa Bayrak, yeniden başkan seçildi. Bayrak başkanlığındaki şube yönetimi Emine Bayraktar, Feridun Tarım, Mine Çidem, Ertan Alkan, Ceylin Dak ve Abdullah Enez Ekim'den oluşurken; Volkan Sayan Şube Denetçisi, Mustafa Bayrak ve Önder Matlı ise Genel Merkez Delegesi oldu.

Türk Kızılay Mudanya Şube Başkanı Mustafa Bayrak, dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı'nın yeni dönemde de daha kapsamlı çalışmalar ve iş birlikleri ile sorumluluk alanlarında yardım ellerini uzatmayı sürdüreceklerini söyledi.