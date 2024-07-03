Bursa'da Mudanya Belediyesi'nin 3 yıl aradan sonra yeni yönetimiyle birlikte kapılarını açan Güzelyalı Siteler Mahallesi'ndeki Yüzme Havuzu'nda ilk dönemin sonuna yaklaşılırken, ikinci dönem kayıtları aynı gün içerisinde doldu.BURSA (İGFA) - Mudanya ilçesinde 9-19 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem için kayıtları almaya başlayan yerel belediye, dönem kontenjanının dolmasıyla birlikte kayıt alımını kapattı.

Yüzme kursuna gösterilen ilgiden dolayı memnuniyeti sosyal medya hesabından paylaşan Mudanya Belediyesi, "Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve güven için teşekkür ederiz. İkinci dönem için kayıt yaptıran tüm çocuklara başarılar diliyoruz" mesajını verdi.

6-17 yaş arası yaklaşık 250 öğrenci ile 18 yaş üstü 30 yetişkinin katılım sağlayacağı ve iki hafta boyunca toplamda 8 saat sürecek eğitimlerde kursiyerler; suya girme, su altında nefesini tutma, yüzme teknikleri ve kendi kendini kurtarma gibi temel yüzme becerilerini öğrenecek.