Bursa'da Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi verileri değerlendirme sonucu zeytin bahçelerinde önemli zararlara neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığı'na karşı ilkbahar mücadelesinin başlatıldığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Mudanya ve kırsal mahallelerde bulunan Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları'ndaki sistemin nemin yüksek oluşu ve uygun sıcaklıklar ile halkalı leke uyarısı verdiğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3 günlük süre içerisinde etkili yağış beklenmekle birlikte 5 Mart Salı günü itibariyle yağış beklendiğini kaydetti.

Sonrasında da etkili yağışlarla birlikte sıcaklık artışının da gözlenebileceğine dikkati çeken uyarıda, bakır içerikli ilaçların koruyucu özellikli olduğundan enfeksiyon gerçekleşmeden atılmasının önemli olduğu kaydedildi.

Yağış sonrası arazi şartlarının uygun olmaması dolayısıyla ilaçlamalarda gecikmeler olabileceğinden ilaçlamaların acilen yapılmasının önemine dikkati çekildi.

Müdürlük yetkilileri, ilaçlama sırasında mutlaka koruyucu kıyafet, gözlük ve maske kullanılması gerektiği konusunda üreticileri uyardı.