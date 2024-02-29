Herkes Duysun ekibi bugün Mudanya halkına sordu: Sizce Mudanya belediye başkanı kim olmalı? İşte alınan cevaplar…Esmanur GÜLBAHAR/ Ahmet GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Seçim yaklaştıkça rekabet de artıyor. Biz de Herkes Duysun ekibi olarak Mudanya’nın nabzını yokladık ve halka, “Mudanya belediye başkanı kim olmalı?” diye sorduk.

Ak Parti ve CHP adayının öne çıktığı röportajda Mudanyalı vatandaşlar, seçimlerin oldukça çekişmeli geçeceğini belirttiler.

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Particiliğin bırakılması gerektiğini dile getiren bir vatandaş, “Mudanyamıza en iyi hizmeti verebilecek belediye başkanının gelmesi gerekiyor. Dışarıdan Mudanya’ya gelen halkın, sosyal faaliyetler gösterebileceği hizmetleri getirecek bir belediye başkanı gelmelidir. İsimler önemli değil fakat artık milletimizin particiliği bırakması gerekiyor. AK Parti adayının gelmesi gerekiyor, CHP Türkiye’ye verebileceği en büyük zararı vermiştir.” şeklinde konuştu.

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CHP adayını destekleyen vatandaşlar ise “CHP’li aday kimse o olacak, giyotine yatırsalar CHP’den başka hiçbir partiye oy vermem. Sosyal demokrat biri olmalı, bu denizin ve doğanın kıymetini bilmelidir. Burada bir kayık olsa Gemlik’e giderim böylece bir alışveriş olur, hareketlilik olur. İktidarın kendisine gelmesi için CHP’nin birçok vilayette kazanması lazım. CHP adayı Deniz Bey’i tanımıyorduk ama kendisi konuya vakıf, görüşlerimiz değişti. İyi şeyler olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştular.

31 Mart’ın yaklaşmasıyla adaylar saha çalışmalarını hızlandırdı. Mudanya’da seçimler, özellikle iki aday arasında oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Bakalım açılan sandıklar ne söyleyecek?