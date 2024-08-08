Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinin en büyük sorunlarından biri olan altyapı sorunu için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tarih kokan mahallelerinin başında gelen Muradiye Mahallesi altyapı çalışmaları ile gündeme geliyor.

Muradiye Mahallesi 16 Nolu Aile Sağlık Merkezinin önünde bulunan kanalizasyon patlaması sonucu oluşan sorun, Osmangazi Belediye ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek sorun çözüldü.

Kanalizasyon sorununun hızlı bir şekilde çözülmesi mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Vatandaşlar eski yerleşim yeri olan Muradiye’nin altyapı sorunlarının giderilmesini bekliyor.