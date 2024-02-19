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Herkes Duysun ekibi Mustafakemalpaşa halkına "Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı kim olmalı?" diye sordu. Söz Vatandaşta...Esmanur GÜLBAHAR / Ahmet GÜNAY / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa'da yerel seçim heyecanı doruk noktasına ulaştı. Herkes Duysun ekibi olarak Mustafakemalpaşa'ya gittik ve vatandaşlara "Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı kim olmalı?" diye sorduk.

KIRAN KIRANA BİR YARIŞ

Herkes Duysun mikrofonuna konuşan vatandaşların birçoğu Mustafakemalpaşa’da değişim olması gerektiğini vurguladı. Röportajda Cumhur İttifakı, Deva Partisi ve CHP adayları öne çıktı.

Halk Mustafakemalpaşa’nın geleceği için ileriye dönük iyi hizmetler verebilecek, hakça davranan, halkıyla ilgilenen bir başkanın gelmesini istiyor.

Herkes Duysun mikrofonuna konuşan vatandaşlar arasından, “Gönlümüz mevcut belediye başkanı Ahmet Beygirci'den yana.” ifadelerini kullanan bir seçmen, bu seçimde CHP’nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem’in önde gittiğini ifade etti.

TOKİ konutları mağduru olduğunu söyleyen vatandaşlar ise “Bizim yanımızda olan kişiyi seçeceğiz.” dediler.

MUSTAFAKEMALPAŞA’YA DEVA OLACAK MI?

Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Özlem Bayraktar’a oy vereceğini dile getiren vatandaşlar ise Bayraktar ile Mustafakemalpaşa’ya heyecan geleceğini ve artık genç siyasetçilerin sahada olması gerektiği belirttiler.

SEÇİM ATEŞİ SÜRÜYOR

“Mustafakemalpaşa'ya bir bakan gerekli.” diyerek CHP’nin adayı Şükrü Erdem’e oy vereceklerini söyleyen vatandaşlar ise Erdem’in siyaseti bilen, geçmişte yaptığı hizmetleri olan ve halk tarafından sevilen bir insan olduğunu söyledi.

Mustafakemalpaşa’da 2024 yerel seçimleri oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Hangi adayın yeni belediye başkanı olacağını 31 Mart’ta sandıklar gösterecek.