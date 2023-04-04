Futbol, karate, güreş, basketbol ve voleybol branşlarında başarılarıyla her zaman birincilik sıralarında boy gösteren Mustafakemalpaşaspor Belediye, spor tarihinin altın çağını yaşıyor.BURSA (İGFA) -Teknik kadro ve takımıyla futbolda yeni bir sayfa açan Mustafakemalpaşaspor Belediye yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Hava koşullarını gözetmeksizin büyük bir disiplinle çalışarak, Bursa Süper Amatör küme C Grubunun yenilgisiz lideri Mustafakemalpaşaspor Belediye, ligde oynadığı 20 maçta toplam 59 puanla zirvede yer alarak, Süper Amatör Küme Playoff maç takviminde adını Burgaz Spor’a karşı yazdırdı.

Gösterdikleri üstün başarıların meyvelerini alan Mustafakemalpaşaspor Belediye kız basketbol takımı başarılı bir sezonu geride bırakarak bölge şampiyonasına yükselirken, Beşiktaş ile karşılaşmasından 53-44 skor ile ayrılarak ilçeyi gururlandırmayı başardı. Basketbol, voleybol, futbol branşların yanı sıra karate, tekvando, güreş branşlarında da birincilik haberleri ilçe halkını gururlandırıyor.

‘’BAŞARILAR BİZDE BAĞIMLILIK YAPTI’’

Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’İlçemiz adeta sporun kalbi, genç sporcularımızın başarı haberlerini duymak bizleri gururlandırıyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulüp Başkanı Ercan Leblebici’nin de bu başarılarda desteği göz ardı edilemez. Oluşturulan teknik kadro ve özel oyuncular sayesinde Mustafakemalpaşaspor Belediye tarihinin altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Mustafakemalpaşa’da bu takım ruhu varken, daha birçok başarıya imza atacağımıza eminim. Bu başarılarımızın devamı gelecek, başarı bizde bağımlılık yaptı. Gençlerimizin daha iyi şartlarda antrenman yapıp, diğer spor branşlarına ilgi duyabilmeleri adına ilçeye kazandırdığımız dev kompleks Gençlik Merkezi sayesinde de gençlerimiz hem sanatla, hem sporla bağlarını kuvvetlendirecekler" dedi.