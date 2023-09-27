Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçelerin altyapılarını yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Mustafakemalpaşa’nın 14 mahallesi ve küçük sanayi sitesinde kapsamlı bir altyapı çalışmasına başlandı.BURSA (İGFA) - Bursa kent merkezinde olduğu gibi ilçelerin de güçlü bir altyapıya kavuşması ve özellikle içme suyundaki kayıp kaçak oranını minimuma indirmek için yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde devam eden yatırım ağını genişletiyor.

İlçe merkezinde 58 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı yapılacak ve 3 adet terfi merkezi ile de bölgedeki atık suların arıtılması sağlanacak. Çalışma, Adalet, Cumhuriyet, Hamzabey, Şerefiye, Şevketiye, Viraca, Selimiye, Şeyh Müftü, Çırpan, Hamidiye, Yunus Emre, Atatürk, Barış mahalleleri başta olmak üzere toplam 14 mahallesi ile Küçük Sanayi Sitesi’ndeki muhtelif cadde ve sokakları kapsıyor.

Bursa’yı 17 ilçesiyle birlikte kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna bir bütün olarak ele aldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İller Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin ettiğimiz krediyle, ilçelerimizi şantiyeye çevirdik. İçme suyu hatlarından kanalizasyon hatlarına, dere ıslahlarından yağmur suyu hatlarına kadar ilçelerimizin altyapı ağlarını tümüyle yeniliyoruz. Bununla birlikte içme suyu arıtma tesisleri ve atık su arıtma tesisleri ile de ilçelerimize hem daha sağlıklı su temin etmiş, hem de atık suların çevre sağlığına uygun kriterler çerçevesinde doğaya salınımını sağlamış olacağız. Bu bağlamda, Mustafakemalpaşa ilçemizdeki altyapı çalışmalarına hız verdik. Mustafakemalpaşa’nın 14 mahallesi ile Küçük Sanayi Sitesi’nin muhtelif cadde ve sokaklarında toplam 58 kilometrelik hattan oluşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı çalışmasını başlattık. BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında bölgeye 3 adet atık su terfi merkezi de kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Mustafakemalpaşa’nın Adalet Mahallesi ile Bursa Caddesi’ndeki kanalizasyon hattı ve yağmur suyu hattı imalatının yanı sıra Yunus Emre Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’ndeki yağmur suyu kutu kesit hattı imalatının da devam ettiğini sözlerine ekledi.