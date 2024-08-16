Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde 9 ayrı branştan oluşan yaz kursları tamamlandı, öğrenciler sertifikalarını Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in elinden aldılar. BURSA (İGFA) - Yaz spor okulları kapsamında; basketbol, güreş, badminton, masa tenisi, cimnastik, karate, voleybol, okçuluk ve dart olmak üzere 9 ayrı branşta eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, verimli bir yaz tatili geçirme fırsatı buldular. Uzman eğitmen kadrosu ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in elinden başarı sertifikalarını aldılar.

Yaz spor okulları töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Şükrü Erdem’’ Sporun birleştirici gücünü bir kez daha yürekten hissettiğimiz bu anlamlı törende, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak, gençlerimize spor yapma imkânları sunarak, onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak, en büyük önceliklerimizden biri. Yaz ayı boyunca 9 ayrı branşta öğrencilerimize verimli bir yaz tatili geçirme imkanı sağladık. Spor, sadece beden sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve azim gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyacağımız değerleri de kazandırır. Değerli gençler, sizleri spor okullarımızda gösterdiğiniz başarıdan ötürü kutluyorum. Spor, bir yaşam biçimidir ve umuyorum ki burada kazandığınız alışkanlıklar, yaşam boyu sizinle kalacak. Unutmayın, başarı sadece madalyalarla ölçülmez; en büyük başarı, kendinizi sürekli geliştirmek ve her gün bir adım daha ileriye gitmektir. Hepinize spor hayatlarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.