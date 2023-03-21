21 Mart Down Sendromlular Günü’nde özel bireylere sürpriz yapmak için hazırlanan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sürpriz hazırlarken, sürpriz ile karşılaştı.BURSA (İGFA) - Down Sendromlu çocuklar ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın eşi Yasemin Kanar ile birlikte ellerinde pasta ile makamı ziyaret ettiler.

Başkan Kanar’a unutamayacağı bir sürpriz hazırladılar. Başkan Kanar ve özel çocukların arasında ki sohbetler yürekleri ısıttı.

Özel çocuklar ve aileleriyle birlikte tek tek ilgilenen, Başkan Kanar, çocuklar ile şarkılar eşliğinde keyifle bu özel günün heyecanını paylaştılar.

Mustafakemalpaşa’lı özel çocuklar ile tek tek ilgilenen Başkan Kanar, "Bugün 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü, çocuklarımızı makamımızda ağırlıyoruz aileleri ile birlikte. Onların fazlaları var eksikleri yok, onlar bizim evladımız. Evlatlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz, bakmaya devam edeceğiz. Hem Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile hem de Down Sendromlular Derneği ile birlikte el ele gönül gönüle çocuklarımızın gelişimini eğitimlerini tamamlamaya devam ediyoruz. Yarın benim doğum günüm evlatlarımda benim doğum günümü kutladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.