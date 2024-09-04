Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin, öğrencilerin yaz aylarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Kültür ve Sanat Yaz Kursları, coşkulu bir sertifika töreniyle sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yerel belediyenin açtığı yaz kurslarına katılan öğrenciler sertifikalarını Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in elinden almanın gururunu yaşadı.

Belediyenin uzman kadrosu eşliğinde yaz boyunca devam eden kurslar; karakalem, gitar, ukulele, yaşam becerileri atölyesi, melodika, drama, dekoratif alçı yapımı, hızlı okuma, satranç, halk oyunları, bale, bağlama ve çocuk korosu olmak üzere 13 farklı branşta düzenlendi. Toplamda 245 öğrenci, hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz geçirerek, yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Başkan Şükrü Erdem, törende öğrencilere tek tek sertifikalarını takdim ettikten sonra, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

KAMYOLED SİNEMA MUSTAFAKEMALPAŞA’DA

Sertifika töreninin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı açık hava sineması Kamyoled Sineması ile öğrenciler ve veliler, sanat dolu bir akşam geçirme fırsatı yakaladı. "Elemental" animasyon filmi eşliğinde mısır ve gazoz ikramları yapılırken, Mustafakemalpaşa halkı keyifli bir Eylül akşamının tadını çıkardı.

