Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi Sıfır Atık Gününü ilçedeki bir ilkokula kurmuş olduğu Sıfır Atık Kütüphanesiyle taçlandırdı.BURSA (İGFA) - Türkiye’de ilk defa kutlanacak olan Sıfır Atık Günü, Mustafakemalpaşa’da unutulmaz bir açılışla kutlandı.

Sıfır Atık Kütüphanesi Mustafakemalpaşa’da ki ilk sıfır atık kütüphanesi olma özelliği taşıyor.

Kütüphane içerisinde kullanan, oturma grupları, kitaplıklar, çevreci panolar, çocuk kitapları, kutu oyunlarının hepsi Mustafakemalpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine gelen atıklardan özel olarak hazırlandı. Özel olarak tasarlanan kütüphane sayesinde çocuklar hem öğrenecek hem bilinçlenecekler.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR AÇILIŞ KURDELESİ

Öğrenciler için özel olarak tasarlanan kütüphane, kitap okuma etkinlikleri dışında atıklardan yapılacak etkinlikler ve oyun oynayabilmeleri için hazırlanan kütüphane ilk günden öğrencilerin gözdesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede Sıfır Atık seferberliği başlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Öğrencilerimiz için hem sağlıklı hem çevreci bir ortam hazırlamak istedik. Ağaç yaş iken eğilir ilçemiz Cahit Zarifoğlu İlkokuluna kurduğumuz ilk sıfır atık olma özelliğini taşıyan kütüphanemizi öğrencilerimiz çok beğendi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Açılış kurdelemizi de yine kâğıt ve plastik poşetlerden elde ettik. Sıfır Atık bilinci yaymak adına projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.