Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Tatlıtop Şenliği, 32. kez sporseverleri bir araya getirdi. Basketbol Şenliği, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’in temsili olarak yaptığı hava atışıyla başladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli açık hava organizasyonlarının başında gelen Tatlıtop Basketbol Şenlikleri, sporseverlerin yoğun katılımıyla Adnan Menderes Meydanı’nda başladı.

Şenlikte açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Şükrü Erdem, “Bugün hepimizin ortak sevdası olan, gençliğimizin en güzel hatıralarına ev sahipliği yapmış Tatlıtop Basketbol Şenliğinin 32. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu turnuva, Mustafakemalpaşa’mızın spor tutkusunun en güzel yansımasıdır. 32 yıl boyunca Mustafakemalpaşa'da yerel ve siyasi anlayışlar değişse de değişmeyen tek şey Tatlıtop Şenlikleri oldu.

Sporun birleştirici gücüyle tüm halkı bir araya getirerek, farklı nesilleri ve görüşleri ortak bir tutkuda buluşturdu. 32. yılına ortak olduğumuz Tatlıtop Şenliğimizde kıyasıya mücadele edecek tüm sporcularımıza bol şans ve başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.4 Eylül tarihine kadar nefes kesen mücadelelere sahne olacak Tatlıtop Basketbol Şenliklerinde, 48 takım 11 kategoride şampiyonluk mücadelesi verecek ve büyük finale adını yazdıracak.

32. yılında da bölgenin en çok konuşulan etkinliklerinden biri olma unvanını koruduğu vurgusunu yapan Başkan Erdem, sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla 14 Eylül’e kadar devam edecek olan şenliğe tüm hemşehrilerini davet etti.