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Takımlar, Adnan Menderes Meydanı’nda 17 Eylül’e kadar ter dökecek.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı. BURSA (İGFA) - Bu yıl 31'incisi düzenlenen Tatlıtop Şenlikleri Adnan Menderes Meydanı’nda her yaştan sporseverin katılımıyla başladı.

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