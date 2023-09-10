Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı.BURSA (İGFA) - Bu yıl 31'incisi düzenlenen Tatlıtop Şenlikleri Adnan Menderes Meydanı’nda her yaştan sporseverin katılımıyla başladı.
Rekor sayıya ulaşan şeniğe; Masterler 4 takım, Starlar 6 takım, Yıldız Erkekler 4 Takım, Küçük Erkek 4 Takım, Minik Erkek 8 Takım, Midi Kızlar 4 Takım, Minik Kızlar 6 Takım, Küçük Kızlar 9 Takım, Yıldız Kızlar 5 Takım, Genç Kızlar 3 Takım toplam 53 Takım,10 farklı kategoride katıldı.
Takımlar, Adnan Menderes Meydanı’nda 17 Eylül’e kadar ter dökecek.