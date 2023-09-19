Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği şafak operasyonuyla ilgili 135 şüpheli gözaltına alındı.BURSA (İGFA) - Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği şafak operasyonuyla ilgili detay açıklama İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ve Balıkesir ilinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 2 bin 23 personelin 250 ekip, 13 narkotik dedektör köpeği ve 3 İHA ile 1 helikopterin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 135 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Çevik Kuvvet ve Özel Harekat unsurlarının katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanan şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 21 kilo 500 gram metamfetamin maddesi, 300 gram esrar maddesi, 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 11 bin 192 adet sentetik ecza hap, 24 kök kenevir, 11 adet ecstasy hap, 19 adet tabanca, 293 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 22 adet kartuş, 5 adet hassas terazi ele geçirildiği kaydedildi.

Ekipler, Bursa'da uyuşturucuya kesinlikle geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.