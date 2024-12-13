Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Muş İlder’in düzenlediği “Bir Konu Bir Konuk” programında gençlerle buluştu. Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, “Ne iş yaparsanız yapın, o işin en iyisi olun ve işinizi ihmal etmeyin” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Muş İli Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (Muş İlder) düzenlediği Gençlerle Söyleşi programına katıldı.

Muş İlder Kültürevi’nde düzenlenen programda gençlerle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, Başarının Anahtarı, konulu söyleşide, kendi deneyimlerinden yola çıkarak gençlere önemli mesajlar verdi.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Gençlerimizden umudum var. İş hayatında ve sosyal hayatlarında başarılı olacaklarına, kimseyi ötekileştirmeden ülkemizi daha iyi bir noktaya taşıyacaklarına inanıyorum. Özellikle genç kızlarımızın sosyal ve ekonomik hayata artan katılımı bu inancımızı güçlendiriyor” dedi.

“YAPTIĞINIZ İŞİN EN İYİSİ OLUN”

Meslek seçimi konusunda da öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, “Her meslek değerlidir. Önemli olan kendi alanınızda ne kadar başarılı olduğunuz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ne iş yaparsanız yapın, o işin en iyisi olun ve işinizi ihmal etmeyin. Her zaman adaletli olmayı unutmayın” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, gençlere sosyal hayatta da aktif olmaları tavsiyesinde bulundu. Toplantıda konuşan Muş İlder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Bingöl de 2010 yılında kurulan derneklerini, bir iyilik hareketi olarak nitelendirdi. Kendi yaşadıkları çevreye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bingöl, 138 öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

Bingöl, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e de buluşmaya katıldığı için plaket vererek teşekkür etti.