Bursa’da işyerinin önünde beslediği kedilerden birinin ayağının hafif yaralandığını gören hayvansever Serkan Üzüm, Nilüfer Belediyesi'nin veterinerlik biriminden yardım istedi. "Sağ salim verdiniz, sağ salim teslim edeceğiz" sözüne karşılık bir hafta sonra dükkana getirilen kedinin sol ön bacağının tamamen kesildiğini gören vatandaş duruma isyan etti. Belediyedeki birim görevlisinin "Sizin de bir kolunuz kesilse alışırsınız, o da alışacak" şeklindeki cevabı ise hayvanseveri çileden çıkardı.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ikamet eden Serkan Üzüm adlı hayvansever, işletmesinin önünde beslediği kedilerden birinin ayağında hafif bir yaralanma olduğunu fark edince kediyi veterinere götürdü. Veterinerin talep ettiği yüksek fiyatı karşılayamayan Üzüm, Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Aladdinbey Hayvan Barınağı'nın veterinerlik biriminden yardım istedi.

Yaralanmadan birkaç saat sonra olay yerine gelen Nilüfer Belediyesi ekipleri, vatandaşa kediyi tedavi edilmek üzere teslim ettiğine dair imza attırarak kediyi barınağa götürdü. Olaydan bir hafta sonra ekipler, kediyi sol ön bacağı tamamen kesilmiş halde geri getirdi.

Kediyi Nilüfer Belediyesi ekiplerine teslim eden hayvansever Serkan Üzüm, kedinin barınakta bulunduğu süreçte Alaaddinbey Hayvan Barınağı ile defalarca iletişime geçtiğini ve yetkililer tarafından kendisine kedinin sağlıklı ve güvende olduğunun söylendiğini belirtirken, kedinin bacağının kesileceğini yetkililerin kendisinden gizlediğini öne sürdü. İddia sahibi hayvansever, daha önce kediyi götürdükleri veterinerin böyle bir şeyden bahsetmediğini, rahatsızlığın tedavi edilebilir olduğunu söylediğini kaydetti.

“TEK PARÇA VERDİK AMA..."

Kendilerine ‘Kediyi sağ salim verdiniz, size sağ salim geri teslim edilecek' diyerek söz verdiklerini öne süren Üzüm, sözün karşılığını alamadıklarını belirterek, "Tek parça verdiğimiz kedimizi tek parça geri alamadık! Çünkü Nilüfer Belediyesi'ne verdiğimiz kedimizin tüm kolunu kesmişler. Bileğinden hastalığı bulunan bir hayvanın tüm kolunu kesmişler! Tedavi yerine Nilüfer Belediyesi tarafından hayvanın sakat bırakılacağını öğrenseydim gerekirse arabamı satarak veterinerin istediği parayı öderdim. Biz tedavi edileceğini sanıyorduk, hayvanı sakat bıraktılar” diyerek duruma isyan etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NDEN İLGİNÇ CEVAP!

Öte yandan iddia sahibi Serkan Üzüm, dikişleri henüz üzerindeyken teslim edilen kedinin bu halde sokakta yaşamasının mümkün olmadığından dolayı en azından iyileşene kadar Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Alaaddinbey Hayvan Barınağı'nda kalması yönündeki talebine de Nilüfer Belediyesi'nden olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Hayvanın bacağının kesilmesinin gayet doğal bir durum olduğu telkininde bulunan belediye görevlilerinin, “Sizin de bir kolunuz kesilse iki ay sonra alışacaksınız. Nasıl olsa o da alışacak” şeklindeki cevabı ise hayvansever vatandaşı şoke etti.