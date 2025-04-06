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Bursa temsilcisi, 30 Nisan’da Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakalarında Köyceğiz Belediyespor ile karşılaşacak.

Antalya, çocuk futbolunun başkenti oluyor!

Antalya, çocuk futbolunun başkenti oluyor!

Sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligdeki son galibiyetiyle puanını 38’e yükselterek sezonu ikinci sırada tamamladı.

Bursa'da Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, THF Erkekler Süper Ligi’nin son haftasında Rize Belediyespor’u 38 - 27 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 22’nci ve son haftasında deplasmanda Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 38 - 27 kazandı.

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