Bursa'da Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Keçiören Belediyesi Sigorta Shop’u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19’uncu haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

Ankara’da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Keçiören Belediyesi Sigorta Shop maça etkili başladı.

Ev sahibi ekip, ilk seti 25-23, ikinci seti ise 25-20 kazanarak öne geçti. Ancak üçüncü ve dördüncü setlerde muhteşem bir dönüş yaparak her iki seti de 25-21’lik skorla kazanan Nilüfer Belediyespor Eker, son sette ise 15-13’lük skorla galip gelerek maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 12’ye yükselten Bursa ekibi, ligin 20’nci maçında Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak.