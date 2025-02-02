Bursa'da Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Keçiören Belediyesi Sigorta Shop’u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.BURSA (İGFA) -  Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19’uncu haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşı karşıya geldi.

Kocaeli'de Darıca Türkelispor Play-off yolunda kritik virajda Kocaeli'de Darıca Türkelispor Play-off yolunda kritik virajda

Ankara’da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Keçiören Belediyesi Sigorta Shop maça etkili başladı.

Ev sahibi ekip, ilk seti 25-23, ikinci seti ise 25-20 kazanarak öne geçti. Ancak üçüncü ve dördüncü setlerde muhteşem bir dönüş yaparak her iki seti de 25-21’lik skorla kazanan Nilüfer Belediyespor Eker, son sette ise 15-13’lük skorla galip gelerek maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 12’ye yükselten Bursa ekibi, ligin 20’nci maçında Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak.

Kaynak: igf