Bursa Nilüfer Belediye Meclisi 2024-2029 döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis yönetimi ve komisyon üyeleri belirlenirken 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı. BURSA (İGFA) Nilüfer Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir başkanlığında Halk Evi’nde bulunan Nilüfer ‘Barış Meclisi’nde gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya muhtarlar ve basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bütün Meclis üyelerine başarılar diledi. 5 yıl boyunca şeffaf ve adil bir yönetim süreci geçirmek istediklerini ifade eden Özdemir “Nilüfer Belediyes Meclisi’nde ortak hareket ederek kararları alıp uygulama arzusundayız. Zor bir süreçten geçtik ve artık görevler belli oldu. Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde Nilüfer halkı da bir teveccühte bulundu ve bize görev verdi. Bizler de bu göreve en iyi şekilde layık olmak için çalışacağız ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. İlk toplantımız hayırlı olsun” dedi.

Başkan Şadi Özdemir’in ardından CHP, AK Parti ve MHP Grup Sözcüleri de yeni döneme ilişkin iyi temennilerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Meclis Divan Katipliği, Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucu yeni Meclis yönetimi şu isimlerden oluştu:

Birinci Başkan Vekili: Mahmut Demiröz

İkinci Başkan Vekili: Neşe Özçelik

Meclis Divan Katibi Asil Üye: Günce Çelik

Meclis Divan Katibi Asil Üye: Gökçe Güney

Meclis’te komisyonlar için de açık oylama yapıldı. Üyelerin 4’ü CHP’den 1’i de muhalefet partilerinden oluştu.