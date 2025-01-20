Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Türk Halk Müziği Korosu, Şef Yaşar Kemal Alim yönetiminde verdiği konserde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Türk Halk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini Nazım Hikmet Kültürevi'nde verdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz de izledi. Şef Yaşar Kemal Alim yönetiminde sahne alan koro, farklı yörelerden türküler seslendirdi. Anadolu ezgilerini keyifle dinleyen izleyenler, tam bir müzik ziyafeti yaşadı.

Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, Türk Halk Müziği Koro üyelerini ve Şef Yaşar Kemal Alim’i performanslarından dolayı tebrik ederek, çiçek verdi.