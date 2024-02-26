Bursa’da bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin önüne tabela koyarak reklam yapma yarışında olan CHP’li Nilüfer Belediyesi, seçim tarihinin yaklaştığı süreçte AK Parti adayının billboardına skandal reklamla tecavüz etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın CHP’li belediyelerinden olan Nilüfer’de, AK Parti’nin kiraladığı billboardlar üzerine CHP’liler tarafından skandal reklamlar giydirildi.

AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak’ın “Gelecek için değiştir” mottosuna atıfta bulunulan billboardların üzerlerine büyük puntolarla “Alinur’u/AKP’yi Değiştir” yazıları ile tecavüz edildi. Panolardaki skandal yazılar tepki çekti.

Hatırlanacağı gibi Bursa’nın CHP’li belediyelerinden olan Nilüfer’de, 31 Mart seçimleri için cezalandırılan mevcut belediye başkanı Turgay Erdem, partisi tarafından aday gösterilmezken, Erdem yerine CHP İl eski başkanı Şadi Özdemir aday gösterilmişti. CHP adayı Şadi Özdemir’in karşısına çıkan ve ilçede çalışmalarını iddialı şekilde sürdüren AK Partili Celil Çolak ise, kısa bir süre önce “Değiştir” mottosunu ve hedef projelerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Nilüfer'in çok özel bir ilçe olduğunu belirten AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak, son yıllardaki değişimlere mevcut belediye yönetiminin ayak uyduramadığını öne sürmüş, Nilüfer'in değişime hazır olduğunu, seçimlerde büyük bir başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getirmişti. Çolak, bu yıl ki seçimlerdeki hedefinin ise, geçen dönem CHP’nin Nilüfer’de aldığı yüzde 62’yi alabilmek olduğunu ifade etmişti.