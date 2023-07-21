Bursa'da AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından gönüllülük çalışmaları kapsamında okul boyama projesi gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen gönüllülük çalışmaları kapsamında, Doğanköy İlkokulu ve Doğanköy Şehit Yakup Kurt Ortaokulu için anlamlı bir proje hayata geçirildi.

Doğanköy İlkokulu ve Doğanköy Şehit Yakup Kurt Ortaokulu, gönüllü partili üyeler tarafından renkli bir dönüşüme uğradı.

Eğitim kurumlarının çocukların geleceği için önemli olduğunun bilinciyle hareket eden partililerin "Okul Boyama Projesi"ne bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, eğitime verdikleri desteklerin süreceğini belirterek, "Bugün burada bir araya gelerek çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.