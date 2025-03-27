Bursa'da Nilüfer Belediye Başkan Şadi Özdemir, Görükle’deki Nilbel Kafe Koza’da üniversite öğrencileriyle birlikte iftar açtı. İftarda karşılarında Başkan Şadi Özdemir’i gören öğrenciler, yaşadıkları sorunları da paylaştı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Tophane Rotary Kulübü’nün Ramazan ayı boyunca Görükle’deki Nilbel Kafe Koza’da birlikte düzenlediği iftarlara, çok sayıda üniversite öğrencisi katılıyor. Dayanışma ve paylaşma ruhunun yaşandığı iftarlar, öğrencilerin de yüzünü güldürüyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Tophane Rotary Kulübü Dönem Başkanı Tolga Bacak ile birlikte öğrencilerle iftar yaptı.

İftar saati öncesinde öğrencilere yemek servisi yapan Başkan Şadi Özdemir, sohbet etme imkanı da buldu.

Öğrencilere Kent Lokantası’ndan da yararlanmalarını öneren Başkan Şadi Özdemir, Koza Kütüphane’yi 24 saat hizmete soktuklarını hatırlatarak, “Siz bizim geleceğimizsiniz. O nedenle de önceliklerimiz arasındasınız. Üniversite öğrencileri eğitimlerini en iyi şekilde tamamlasın diye biz de elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kurulan iftar sofralarının kendileri için çok iyi olduğunu söyleyen öğrenciler de Başkan Şadi Özdemir’den sosyal etkinlikler için daha fazla alan istedi.