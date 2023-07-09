Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki esnaflar trafik ve otopark konusundaki sıkıntılardan bahsederken, sakinler de mahallede eksikliği hissedilen oyun parkı taleplerini dile getirdi. Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer de, yerel yöneticilerin sahaya inerek sorunları yerinde görmeye davet etti.Reyhan ÖZBAKIR / Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Beşevler Mahallesi’nin sorunları "Mahallemin Muhtarları" programı kapsamında dile getirildi.

Beşevler Mahallesi’nin iyiliklerini, güzelliklerini mahalle halkıyla, mahalle esnafıyla ve mahalle muhtarıyla konuşan Herkes Duysun ekibi, Beşevler Mahallesi’ndeki otopark ve oyun parkı konusundaki eksikliklerin yanı sıra mahallenin ilaçlanma ve temizlik sorunlarının dile getirilmesine aracı oldu.

Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, 2004 yılından bu yana mahallelerine hizmet etme gayretinde olduklarını belirterek, "Görevimizi elimizden geldiğince layıkıyla yapmaya çaba gösteriyoruz. Göreve başladığımız andan itibaren okul eksikliklerini ve parklarımızda olan eksiklikleri tamamladık. Aile hekimi sorunumuzu çözdük. Görevimiz devam ettiği süre içerisinde de mücadelemize devam ediyoruz” diye konuştu.

https://youtu.be/6Gh6ZOys9zg