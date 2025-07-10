Bursa Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu”, Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde çocukları arkeoloji bilimiyle tanıştırıyor.BURSA (İGFA) - Temmuz ayı boyunca devam edecek programda Nilüferli minikler, hem eğleniyor hem de eğitici atölyelerle geçmişi öğreniyor.

Nilüfer Belediyesi, çocukların doğayla bağ kurduğu, bilimsel meraklarını geliştirdiği ve yeni beceriler kazandığı “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu”nun dokuzuncusunu bu yıl 1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen program, bu yıl arkeoloji konusunda çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Nilüfer’in 30’u aşkın farklı mahallesinden 7-10 yaş grubundaki çocuklar, Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Temmuz ayı boyunca farklı mahallelerden gelen çocuklara, uzman eğitmenler eşliğinde zengin bir içerik sunuluyor. “Zamanda Yolculuk: Arkeopark Gezisi” ile kazı alanlarını ve arkeolojik eserleri gözlemleyen çocuklar, “Deneysel Kazı Atölyesi” ile arkeolog gibi kazı yapmanın temel aşamalarını öğreniyorlar.

“Mağara Resimleri Ne Anlatır?” atölyesinde Taş Çağı insanları gibi resimler yapan çocuklar, “Arkeolojik Buluntu Çizimi Atölyesi”nde ise replika buluntuları inceleyerek belgeleme tekniklerini uyguluyor. Çocuklar ayrıca, “Arkeolojik Oyunlar Atölyesi” ile geçmişteki geleneksel oyunlardan esinlenerek kendi oyunlarını tasarlıyorlar.