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Özellikle kış aylarında artan deri problemlerine karşı alınabilecek önlemler ve doğru bakım yöntemleri üzerine önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Ersoy Hazneci, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de izledi.

Etkinliğin konuğu olan dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Ersoy Hazneci, deri sağlığının korunması ve günlük bakım rutinleri hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde düzenlenen "Sağlık Buluşmaları"nda deri sağlığı ve bakımı ele alındı. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde düzenlenen "Sağlık Buluşmaları"nda halk sağlığını yakından ilgilendiren konular ele alınıyor.

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