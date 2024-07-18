Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği Nilüfer Doğa, Bilim ve Spor Yaz Okulu, bu yıl da büyük ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini daha verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla bu yıl 8’incisini düzenlediği Nilüfer Doğa, Bilim ve Spor Yaz Okulu 9 Temmuz’da başladı.

Belediye bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Yaz Okulu, 23 Ağustos’a kadar Çalı Futbol Sahası’nda devam edecek.

Nilüfer Doğa, Bilim ve Spor Yaz Okulu’na Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de konuk olarak etkinliklere katıldı. Başkan Şadi Özdemir’e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Salih Güleç de eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Özdemir, atölye çalışmalarına da katıldı. Çocuklarla birlikte ritim atölyesine katılan Başkan Şadi Özdemir, keyifli anlarına ortak oldu.

Çocuklar 2 gün boyunca etkinliklerle verimli zaman geçirirken, ‘Bedenden Oyuna Doğanın Sesleri Atölyesi’, ‘Kuşların Bildikleri: Gökyüzü Kaşifleri Atölyesi’, ‘Rüzgarın Dili: El Yapımı Anemometre Atölyesi’, ‘Oyun Geliştirme Atölyesi’, ‘Küçük Doğa Maceraları: Spor Parkuru, Doğa Yürüyüşü ve Çadır Kurma Atölyesi’, ‘Minik Raketler: Badminton ve Petank Atölyeleri’nde deneyimler edinip, bakış açılarını geliştirme imkanı bulacak.

23 Ağustos’a kadar devam edecek olan etkinliklere toplam 600 çocuğun katılması hedeflendi.