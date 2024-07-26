Nilüfer Belediyesi’nin, "Kendin Yap" kültürünü kentte yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Yeni Nesil Üretim Atölyeleri"nde altıncı dönem başarıyla tamamlandı.BURSA (İGFA)- Nilüfer Belediyesi, çocuk ve gençleri teknolojiyle buluşturmaya ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Çocuk Akademileri'nden gelen 52 öğrenci, yaklaşık 60 saatlik atölye çalışmalarının ardından ürettikleri projeleri Pancar Deposu'nda düzenlenen fuarda sergiledi. 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılar, ahşap modelleme, robotik kodlama, temel elektronik ve yapay zekâ gibi alanlarda edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ortaya koydukları yaratıcı çalışmalarını düzenlenen etkinlikte görücüye çıkardı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun ve Belediye Meclis Üyesi Tuğçe Savaş, genç mucitlerin yoğun bir eğitim sürecinin ardından ekip çalışmasıyla ortaya koydukları birbirinden yaratıcı fikir ve projeleri yakından inceledi.

Her bir öğrenciyle yakından ilgilenen ve projelerini dikkatle dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukları başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Şadi Özdemir, burada çocukların kodlamayla yaptıkları müzik aletlerini çalarak öğrencilerin hazırladığı bilgisayar oyunlarını oynadı. Öğrencilerin yapay zeka uygulamalarıyla hayata geçirdikleri yaş tahmini ve robot yönlendirme uygulamalarını deneyen Şadi Özdemir, çocukların ahşap modellemeyle ortaya çıkardıkları ürünleri inceledi ve robotlarla futbol maçı oynadı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun da yaz aylarında tatil yapmak ya da arkadaşlarıyla eğlenmek yerine böyle zorlu bir eğitime katılan genç öğrencileri kutladı.

Etkinliğin sonunda, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Serpil Altun ve Belediye Meclis Üyesi Tuğçe Savaş, atölye eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.