Bursa Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri, yeni yılı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte karşıladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri yeni yıla güzel bir geceyle “hoş geldin” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de etkinliğe katılarak huzurevi sakinlerinin yeni yıl heyecanını paylaştı.

Başkan Şadi Özdemir, yeni yılda da sosyal projelerle öne çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Şadi Özdemir, yaptığı konuşmada, “Yeni yılınızı mutluluk ve huzur içinde geçirmenizi diliyorum. Sizlerin yanında olmak ve hayatlarınızı daha iyi şartlarda devam ettirmenizi sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da huzurevi sakinlerine hitaben, “Sizler bu ülke için çok şey ürettiniz, katkıda bulundunuz. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum. Burada emek veren tüm çalışanları da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, huzurevi sakinlerinin kestiği yeni yıl pastasıyla sona erdi. Sıcak ve samimi atmosfer, 2025’i umut ve neşeyle karşılama heyecanını artırdı.