Bursa'da Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde inşa edilen iki kaçak yapıyı yıktı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerel belediye, kaçak olarak inşa edilen yapılarla mücadelesini yılın son günlerinde de sürdürdü.

Yıkımlar çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri altında yapıldı. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri önce Tahtalı Mahallesi’ndeki 600 metrekarelik tarımsal alana yapılan kaçak yapıyı yıktı.

Ekiplerin ikinci durağı da Yaylacık Mahallesi oldu. Yaylacık Mahallesi’nde de 2 bin 500 metrekarelik tarım alanına inşa edilen kaçak yapı yerle bir edildi.

Nilüfer Belediyesi, özellikle tarım alanlarına yapılan kaçak yapılarla mücadelesini 2025 yılında da ara vermeden sürdürecek.