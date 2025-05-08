Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleşen etkinlikte, İş Güvenliği ve İlk Yardım Uzmanı Hasan Hür, doğru ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi vererek, uygulamalı olarak gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde düzenlediği “Sağlık Buluşmaları”, “1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle devam etti. Programa, Nilüfer Nur-Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin konuğu olan İş Güvenliği ve İlk Yardım Uzmanı Hasan Hür, temel ilk yardım uygulamalarına dair bilgiler paylaştı. Bayılma ve kalp krizi gibi acil durumlarda yapılması ve kaçınılması gerekenleri örneklerle anlatan Hür, doğru müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.

“YANLIŞ MÜDAHALE HAYATI RİSKE ATIYOR”

Bayılmalarda kişinin ayaklarının 30 santimetre yukarı kaldırılmasının, beyne kan akışını sağlamak için kritik olduğunu belirten Hür, dilin geriye kaçmasının ise hayati tehlike oluşturduğunu ifade etti. Sara krizlerinde ise kişinin ağzına müdahale etmenin tehlikeli olduğunu söyleyen Hür, “Yanlış bir hamlede parmak kaybı bile yaşanabilir” dedi.

Kalp krizi geçiren birine nasıl davranılması gerektiğini de anlatan Hür, şu bilgileri paylaştı: “Kalp krizi geçiren kişi sırt üstü yatırılmamalı, öksürtülmemeli ve su verilmemelidir. Kıyafetleri gevşetilmeli, yarı oturur pozisyona alınmalı ve hemen 112 aranmalıdır.” Hür, genç yaşta kalp krizi vakalarının arttığını vurgularken, düzenli kontrollerin ve stres yönetiminin önemine de değindi.

Trafik kazalarında ise iç kanama riskine dikkat çekerek, kazazedeye su verilmemesi ve yerinden oynatılmaması gerektiğini söyledi.

Etkinliğin sonunda Hasan Hür, maket üzerinde temel ilk yardım müdahalelerini uygulamalı olarak gösterdi.