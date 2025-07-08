Bursa'da Nilüfer Belediyesi ekipleri, kent estetiğini bozan ve görüntü kirliliği yaratan izinsiz afişlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sorumlular hakkında yasal işlem uygulanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde görüntü kirliliğine neden olan izinsiz afiş çalışmalarına karşı kararlı mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında yürüttükleri denetimlerle yasa dışı afişlere göz açtırmıyor.

Kent genelinde gerçekleştirilecek her türlü afiş çalışması için ilgili birimlerden izin alınması zorunluluğu bulunuyor.

Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği, ana arterler, meydanlar ve halka açık diğer alanlara izinsiz afiş asılmasını yasaklıyor.

Kurala uymayarak kent estetiğini olumsuz etkileyen, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan reklam tabelalarına, el ilanlarına ve brandalara zabıta ekipleri müdahale ederken, sorumlu kişi veya kurumlar hakkında da gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

Vatandaşların Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı Çağrı Merkezi’nden ya da Nilüfer Her Yerde mobil uygulaması üzerinden şikayette bulunabileceği kaydedildi.