Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyesi’ne katılan çocukların çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi sanatseverle buluştu. 61 öğrencinin hazırladığı 89 karikatürden oluşan sergi 14 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyesi’nde bir dönem daha tamamlandı.

Karikatür Atölyesi’nde 8 ay eğitim alan 7 ile 17 yaş arası 61 öğrencinin yıl boyu hazırladığı çizimlerinden oluşan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Konak Kültür Evi’nde izlenime açılan serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın yanı sıra eğitmen Mehmet Kahraman, çocuklar ve aileler katıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman açılışta yaptığı konuşmada, Nilüfer Belediyesi’nin bu tip atölyelere uzun yıllardır emek verdiğini söyledi. Ailelerin de çocuklarını desteklemesinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Erman, “Umarım ilerleyen yıllarda atölyelerimize katılan öğrencilerimizden de başarılı sanatçılar çıkar” diye konuştu.

Eğitmen Mehmet Kahraman ise çocukların yıl içinde çizdiği karikatürler arasından 89’unun seçilerek sergilendiğini söyledi. Sanat eğitiminin erken yaşlarda başlaması gerektiğini dile getiren Kahraman, “Burada çocuklarımızın hazırladığı eserler ulusal ve uluslar arası yarışmalarda dereceler de alıyor. O nedenle bu atölyeye destek veren Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Konuşmalar sonrasında sergi sanatseverlerin izlenimine açıldı. Çocukların eserlerinin yer aldığı sergi, 14 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.